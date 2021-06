L'apertura di Tuttosport sugli Azzurri: "Vi rivogliamo così"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con un'immagine degli Azzurri che festeggiano una rete e titola: "Vi rivogliamo così": Questa sera alle 21 a Wembley la nazionale italiana scende in campo contro l'Austria per la gara valevole per gli ottavi di finale dell'Europeo. Sarà la seconda sfida, dopo Galles-Danimarca che alle 18 aprirà le danze.