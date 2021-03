L'apertura di Tuttosport sulla Juve: "Più forti di tutto (anche di un arbitro incapace)"

"Più forti di tutto (anche di un arbitro incapace)". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus ha superato 3-1 la Lazio in rimonta grazei al gol di Morata e alla doppietta di Morata e sale a -7 dall'Inter. Ai bianconeri, si legge, è stato negato un calcio di rigore dal direttore di gara, l'imperiese Massa.

Torino a Crotone - Impegno in trasferta importantissimo per il Torino. La squadra di Nicola, colpita in questi giorni dal Covid, sarà chiamata a giocare sul campo del Crotone in uno scontro diretto per non retrocedere. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Vinciamo per loro".

Tanti infortuni per Pioli - Quanti infortuni per il Milan. Nelle ultime ore, il tecnico rossonero ha perso anche Ante Rebic che non sarà quindi disponibile per la trasferta di Verona di oggi. Questo il titolo del quotidiano in prima pagina: "Ansia Pioli: 'Infortuni, sorpresi anche noi'".