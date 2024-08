L'apertura in prima pagina di Tuttosport: "Juventus, è l'ora di Nico!"

"Juve, è l'ora di Nico!". Questo il titoli in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è al mercato della formazione biancinera che ha ha dato l'accelerata per arrivare all'acquisto di Nico Gonzalez. La società torinese infatti è ai dettagli per l'esterno d'attacco di proprietà della Fiorentina e con l'inserimento di diversi bonus sarebbe riuscita a raggiungere i 40 milioni di euro richiesti dai viola.

Mercato Toro

In taglio basso di prima pagina c'è un riferimento anche al mercato del Torino. Il quotidiano si mostra molto critico nei confronti del numero uno granata Urbano Cairo che per la difesa avrebbe pensato al colombiano Cuesta del Genk. Questo il titolo: "Cairo, li spendi 8 milioni per Cuesta?".

Napoli vicino a Lukaku

Sempre in taglio basso di prima pagina viene trattato il possibile ritorno in Italia di Romelu Lukaku. L'attaccante belga dovrebbe essere presto un rinforzo del Napoli di Antonio Conte per la prossima stagione. La società partenopea dovrebbe aver raggiunto la richiesta del Chelsea di 30 milioni di euro. Questo il titolo: "Conte, eccoti Lukaku".