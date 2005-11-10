TMW Napoli, distorsione alla caviglia destra per Lucca. La Fiorentina osserva interessata

Lorenzo Lucca si ferma: il Napoli fa sapere che ha riportato una distorsione alla caviglia destra. Sarà valutato nei prossimi giorni.

Arrivano importanti novità sulle condizioni di Lorenzo Lucca. L'attaccante del Napoli, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, è uscito all'85' del match perso 3-1 contro l'Arezzo a causa di una distorsione alla caviglia destra. Il club fa sapere che le sue condizioni fisiche saranno valutate nei prossimi giorni perché adesso è troppo presto per stabilire la reale entità del problema.

L'infortunio può condizionare il mercato. Ma anche no

È chiaro che in questo momento il Napoli non è preoccupato per il centravanti ex Udinese, ma vuole vederci chiaro. Qualche giorno, ma anche un paio di settimane di stop non indurrebbero le squadre a non acquistarlo, uno stop più lungo invece sì. Fondamentale sarà capire che cosa evidenzieranno eventuali esami per scongiurare il rischio di un periodo ai box tale da influenzare una trattativa. La Fiorentina osserva interessata.