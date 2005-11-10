Garnacho ha aspettato la Roma fino alla fine. Ma l'offerta dell'Aston Villa era migliore

Alejandro Garnacho ha aspettato fino alla fine la Roma: l'offerta dell'Aston Villa però era migliore e così è rimasto in Premier.

Alejandro Garnacho è sempre più vicino all'Aston Villa. Manca solo l'ufficialità, ma l'attaccante argentino ha scelto di lasciare il Chelsea e continuare la sua avventura in Premier League, rifiutando di fatto un trasferimento in Italia, dove la Roma era la squadra che si era fatta avanti più di tutte per provare a convincerlo ad accettare la Serie A. Come per Summerville però, non c'è stato niente da fare.

Garnacho ha aspettato la Roma, poi ha scelto l'Aston Villa

C'è un retroscena che è stato svelato da Fabrizio Romano e riguarda proprio la Roma. Garnacho ha voluto attendere fino alla fine i giallorossi, ma l'offerta dei Friedkin prevedeva un prestito con obbligo di riscatto condizionato al 60% delle presenze raggiunte da parte del calciatore, mentre gli inglesi hanno garantito il riscatto per oltre 40 milioni di euro. Così l'ex United è sfumato per Gasperini.