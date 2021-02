L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport: "Lassù urla l'Inter"

Questa mattina La Gazzetta dello Sport titola così la sua prima pagina: "Lassù urla l'Inter". Lazio ko per 3-1: sorpasso dei nerazzurri sul Milan e domenica un derby pazzesco. Lukaku trascinatore: due reti (300 in carriera) e assist a Lautaro. Inter da sola, nel ritorno non accadeva dall'anno del Triplete. Conte: Punto di partenza".

Milan - "Da Theo a Ibra": perché Pioli ha perso la testa. Giovedì in Europa tocca a Mandzukic.

Arbitri - "C'è la svolta": Trentalange nuovo presidente, finisce l'era Nicchi.

Juventus - "No Ronaldo, no Juve": e arriva la Champions. Ottavi, Pirlo mercoledì in casa del Porto.