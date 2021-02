L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport: "Milan, come pesa il derby"

Questa mattina La Gazzetta dello Sport sceglie di titolare così la sua prima pagina: "Milan, come pesa il derby". Beffa in Europa League a Belgrado per i rossoneri: 2-2 al 93'. La Stella Rossa di Stankovic pareggia in 10. Pioli manca il riscatto e perde anche Bennacer, non la fiducia: "Siamo pronti".

Le strategie dell'Inter - "Quanto pesa Eriksen": Conte pensa ancora al doppio play. Il danese vede la conferma e con Brozovic ci sarà più qualità.

Serie A - "La 23^ giornata": alle 18:30 ci sarà Fiorentina-Spezia, mentre per Cagliari-Toro è notte da brividi. Nicola cerca la prima vittoria.