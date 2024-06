L'Arabia può risolvere il problema Kean: la Juventus prova a spingerlo verso Szczesny

Una cessione tira l'altra. La Juventus è operativa nel mercato d'uscita dopo aver completato il trasferimento di Szczesny all'Al-Nassr e incassato l'assegno da 5 milioni di euro. Ma adesso la dirigenza bianconera vorrebbe convincere anche Moise Kean ad approdare in Saudi Pro League, raggiungendo per altro il compagno polacco nella stessa squadra dove troverebbe anche Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, gli intermediari sono al lavoro per spingere l'attaccante italiano classe 2000, che nel frattempo viene tampinato da Bologna e Fiorentina. Il giocatore, si legge, non escluderebbe a priori il club saudita e se mai non dovesse concretizzarsi la pista Europa, che ha la priorità, sarebbe disponibile a salutare il Vecchio Continente e volare in Medio Oriente per affrontare una nuova esperienza.

Kean viene una stagione spietata, con sole 19 presenze e un minutaggio ridotto all'osso (654'). Una conseguenza dei problemi avuti alla tibia, che non solo lo ha relegato ai box per un paio di mesi abbondanti ma ha portato anche all'affare saltato con l'Atlético Madrid nella finestra di mercato invernale, in seguito alle visite mediche. Di certo la linea della Juventus è chiara e vede il 24enne di Vercelli ben lontano da Torino.