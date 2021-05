L'asse Mou per la Roma. La Gazzetta: "Vuole un portiere, un difensore e un centrocampista"

La rivoluzione di Mourinho in casa Roma parte dall'asse centrale. Gli obiettivi del portoghese, secondo La Gazzetta dello Sport, sono un portiere, un difensore centrale e un centrocampista dominante. Piace Musso, ma in caso di richieste troppo elevate da parte dell'Udinese i giallorossi potrebbero virare sui Rui Patricio. Per la difesa si guarda in Premier: lo Special One rivorrebbe con sé Eric Dier, ma sulla sua lista ci sarebbero anche Zouma del Chelsea e Aké del City. Piuttosto assortito anche il ventaglio di scelte per la mediana: Matic e Hojbjerg hanno già lavorato con Mou e potrebbero finire nel mirino, al pari di Sabitzer e Renato Sanches.