L'Atalanta fa 1-1 con la Roma, L'Eco di Bergamo guarda avanti: "Mercoledì la Coppa Italia"
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Un punto per avvicinarsi alla semifinale di Coppa Italia. L'Atalanta pareggia 1-1 a Roma contro l'ex Gian Piero Gasperini e prepara la sfida casalinga contro la Lazio che vale un posto nell'ultimo atto del torneo nazionale. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "L'Atalanta pareggia a Roma. Mercoledì la Coppa Italia".
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