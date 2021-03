L'attacco di Tuttosport: "L'arbitro affossa il Torino. Granata spinti verso la B"

Tuttosport si sofferma su quelli che definisce almeno 3 episodi macroscopici clamorosamente decisivi sul risultato finale di Crotone-Torino. Sullo 0-0 (26' pt) Messias spinge Ansaldi che, d'istinto, alza il braccio per chiedere fallo ma a quel punto il brasiliano aveva colpito di testa e la palla era andata a incocciare proprio su quel braccio. Per Guida è rigore. Sul 2-1 (22' st) Simy salta a pochi passi da Cordaz con le braccia larghe, la palla gli rimbalza sul pugno sinistro e poi il fianco. Per Guida è tutto regolare. Infine, sul 3-1 (43' st), cross di Gojack e Luperto affossa Sanabria: i varisti dicono ancora a Guida di proseguire. C'era pure un pestone a Izzo in mischia sul 2-1 mentre prende la rincorsa per saltare in area.