L'incubo è (quasi) finito: dopo il Covid-19 l'Empoli torna in campo. Le aperture

Due settimane da incubo per l'Empoli, falcidiato dal Covid-19 non sono nella prima squadra ma anche nella formazione Primavera, dove sono stati riscontrati persino possibili casi da variante: ma il peggio sembra esse passato, e dopo due gare saltate (quella con la Cremonese per cui è stato utilizzato il jolly e quella con il Chievo, messa sub iudice dal giudice sportivo) la formazione di Alessio Dionisi tornerà in campo.

Lo farà quest'oggi, in occasione della 33^ giornata, sul campo della Reggiana.

Il Corriere dello Sport apre così: Dionisi non cerca alibi. «Empoli più forte di tutto»". Nel dettaglio: "Trovare alibi e mettere le mani avanti non è nel suo stile, neanche di fronte a una situazione di emergenza che ha costretto la sua squadra a sospendere ogni tipo di attività per quasi dieci giorni. Il Dionisi che ha presentato la sfida con la Reggiana in programma questa sera al Mapei Stadium (calcio d’inizio ore 21), è il solito di sempre, estremamente concentrato e focalizzato sul prossimo impegno del suo Empoli, pronto a rientrare in campo con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia".

"Nell’Empoli a Reggio Emilia c’è Mancuso", ne fa più un discorso di formazioni La Gazzetta dello Sport, che aggiunge poi: "La Reggiana non vince da otto partite, sogna l’impresa contro la capolista. In difesa Rozzio è acciaccato: con Ajeti giocheranno l’ex Costa (al rientro) e uno tra Yao ed Espeche. Nell’Empoli tanti dubbi, soprattutto legati alla condizione dei negativizzati dopo il Covid. Fra questi Mancuso, che è in ballottaggio con Matos. Ancora positivi Moreo e La Mantia".

Chiude Tuttosport, "Bentornato Empoli. Eccoti la Reggiana". "L’obiettivo di una Reggiana con il dente avvelenato per la rete non convalidata lunedì a Mazzocchi è quello di imbrigliare la capolista, proprio come accadde all’andata quando finì 0-0. Ma se allora il punto fu d’oro, adesso la squadra di Alvini non si accontenterebbe di un pareggio contro un Empoli reduce dai problemi di Covid e che non ha dato riferimenti riguardo gli uomini su cui poter disporre oggi".