L'Italia batte anche il Galles. Il Mattino: "Notti magiche. E' l'Italia di tutti"

"Notti magiche" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi, commentando il successo dell'Italia per 1-0 contro il Galles. Un successo che consente alla squadra di Mancini di chiudere da prima il girone. Tre gare, tre vittorie e 7 gol fatti, 0 subiti. Un ruolino di marcia implacabile per la Nazionale azzurra che si è guadagnata il pass per gli ottavi. "Pessina dopo Locatelli: è l'Italia di tutti": è il commento di Francesco De Luca.