L'Italia batte la Svizzera 3-0. Tuttosport in apertura: "Locatelli d'Italia"

"Locatelli d'Italia" scrive Tuttosport in apertura per celebrare la vittoria dell'Italia di Roberto Mancini sulla Svizzera. Un netto 3-0 firmato da Manuel Locatelli (doppietta per lui) e da Ciro Immobile. Azzurri già qualificati agli ottavi, con un turno d'anticipo, ora lotteranno con il Galles di Ramsey e Bale, che ha battuto ed eliminato la Turchia, per il primo posto nel Girone.

L'addio - "Clamoroso! Commisso rompe con Gattuso": alta tensione in casa Fiorentina, finito dopo 22 giorni l'idillio tra Rino e la società gigliata. Si parla di rottura imminente a causa del mercato.

Mercato Juve - La Juventus pensa a due rinforzi dall'est: "Vlahovic-Pjanic, nuovi contatti Juve": i bianconeri avrebbero messo nel mirino l'attaccante della Fiorentina e l'ex centrocampista bianconero, ora al Barcellona.

Mercato Toro - Si muove anche il mercato dei granata. "Messias, pole Toro. Avanti per Orsolini": il Torino ha messo nel mirino il brasiliano del Crotone (cercato da tanti club). A Juric piace anche il mancino del Bologna Orsolini.