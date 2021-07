L'Italia e i rigori, una storia infinita. Corriere della Sera: "Donnarumma eroe di Wembley"

vedi letture

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna incorona Gianluigi Donnarumma eroe di Wembley. Una storia infinita, dolce, un fatto di sanfue i tiri dal dischetto per l'ex Milan. Questa volta le lacrime toccano alla Spagna e non a noi. Dal 2000 in avanti, passati i gironi, ci sono sempre stati i rigori per l'Italia ed i più dolci restano quelli del 2000 con Totti e Toldo nel mito. Nel 2004 non superammo il gruppo, nel 2008 perdemmo ai quarti di finale con la Spagna proprio ai rigori, mentre nel 2012 i tiri dal dischetto furono decisivi contro l'Inghilterra. Nel 2016 invece, con Conte, fu la Germania a batterci ai penalty dopo aver sprecato tanti match ball. Donnarumma, giovane eroe, è però uno specialista ed in carriera chi lo ha trovato di fronte ha spesso sbagliato: fino a ieri erano 15 su 26 quelli parati, più della metà.