L'onda lunga di Wembley. Il Secolo XIX: "Euro 28, Italia in pista. Presto il dossier federale"

L'Italia è in pista per Euro '28. Come riporta Il Secolo XIX, i buoni propositi sono diventati qualcosa di più e l'idea prende forma: entro la prossima primavera i dossier delle pretendenti dovranno arrivare sul tavolo UEFA e ci dovrebbe essere anche il nostro. L'Italia ha organizzato in modo impeccabile le gare di questo Europeo itinerante ed ha già fatto partire sette progetti per ristrutturare o fare nuovi gli stadi di Bologna, Cagliari, Verona, Genova, Firenze, Empoli e La Spezia: 600 milioni di investimento, tra i due e i quattro anni la realizzazione. Serviranno dieci città coinvolte, uno stadio da 60.000 posti, tre da 50.000, tre da 40.000, tre da 30.000.