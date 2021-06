La banda Gasp strega il mondo. Tuttosport: "Dodici atalantini fra Euro 2020 e Copa America"

Tra Euro 2020 e Copa America, l'Atalanta di Gasperini annovera ben 12 giocatori che, giorno dopo giorno, sono sempre più protagonisti. Tuttosport celebra il lavoro quotidiano di Zingonia e percorre le tappe di quello che è in tutto e per tutto un successo per i nerazzurri. Il primo gol a Euro 2020 è stato segnato da Miranchuk, poi ci hanno pensato Gosens, autore di una prestazione splendida contro il Portogallo, e Pessina con il Galles. Ieri sera ha segnato pure Maehle, ma si stanno ben disimpegnando anche Toloi, Malinovskyi, Freuler e De Roon. Solo qualche difficoltà in più per Muriel e Zapata con la Colombia, mentre è titolare inamovibile Romero con l'Argentina.