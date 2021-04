La Juve lavora al ritorno di Kean. La Gazzetta dello Sport: "La chiave è Demiral"

In attesa di capire quale sarà il futuro di Ronaldo, Dybala e Morata, ma soprattutto di sapere se riuscirà ad ottenere il pass per la prossima Champions, la Juventus inizia a progettare la stagione che verrà. Il piano dei bianconeri, secondo La Gazzetta dello Sport, è riportare a Torino Moise Kean. Dopo aver sondato brevemente il terreno per Aguero, il club bianconero è tornato alla carica con Raiola per il classe 2000, che è balzato in cima alla lista dei preferiti della Vecchia Signora per ragioni anagrafiche ed economiche: oltre ad avere dodici anni in meno del Kun, infatti, Moise ha pretese più basse, sebbene il suo cartellino (stimato in 50 milioni) non sia in saldo.

Quella dello scambio - prosegue la rosea - è una via percorribile, a patto di offrire contropartite all'altezza: i primi nomi sulla lista sono quelli di Ramsey, Rabiot e Bernardeschi, che però non esaltano l'Everton. I Toffees potrebbero però cambiare atteggiamento nel caso in cui venisse offerto loro Demiral. La Juve ha sin qui rifiutato molte offerte per il turco, che dal canto suo si è spesso lamentato per il poco spazio. Gli inglesi, a differenza del Liverpool, non si sono ancora fatti avanti per Merih (che conta sul gradimento di Ancelotti), ma uno scambio con una valutazione intorno ai cinquanta milioni garantirebbe a entrambi i club una sostanziosa plusvalenza.