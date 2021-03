La Juve sorride, recuperato Bentancur. Tuttosport: "Domani sarà in panchina"

La Juve ritrova Bentancur. In quindici giorni, scrive Tuttosport il centrocampista è riuscito a negativizzarsi. Il Covid non gli ha permesso di prendere parte a tre partite, ma col Benevento Pirlo lo porterà in panchina. Il suo recupero è prezioso per il tecnico bianconero che a centrocampo, già deve rinunciare a Ramsey e convivere con un McKennie da tempo acciaccato. Sarà fondamentale avere un ricambio in mezzo al campo, con i titolari che dovrebbero essere Arthur e Rabiot.