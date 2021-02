La Juve supera la Roma, l'analisi di Marani per Tuttosport: " Pirlo ora bada alla sostanza"

"Cambio di rotta. Pirlo ora bada alla sostanza". Questo il titolo dell'analisi di Matteo Marani su Tuttosport. Il giornalista analizza il successo dei bianconeri sulla Roma: "Se qualcuno dovesse scrivere una tesi sull'essenza della Juventus - si legge - farebbe bene a presentare una registrazione della partita di ieri all’Allianz stadium. Una Juve che sa soffrire, che regge l'urto in un primo tempo di assoluto palleggio romanista e che passa in vantaggio con il campione più grande, CR7, inventore di una giocata strepitosa in mezzo al poco della prima parte. Alla Juventus, come insegnava Boniperti, vincere è l'unica cosa che conta. Cambiano gli allenatori, ma alla fine non cambia la filosofia".