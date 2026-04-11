La Juventus blinda il futuro. Tuttosport in prima pagina: "Meritatevi la Juve"
"Meritatevi la Juve". Titola così in prima pagina Tuttosport, celebrando il rinnovo ufficiale di Luciano Spalletti fino al 2028. Il tecnico, dopo aver ottenuto la conferma, lancia un messaggio chiaro alla squadra: per costruire un futuro vincente serve un gruppo che combatta e senta la responsabilità della maglia. La sfida di stasera a Bergamo contro l'Atalanta diventa così il primo banco di prova per lo scatto Champions, con Di Gregorio confermato tra i pali.
In casa Torino, il tecnico D'Aversa dichiara di voler lavorare duramente per meritarsi la permanenza in granata, legando il proprio futuro ai risultati sul campo e al rapporto con i suoi giocatori chiave. Intanto, sul fronte Nazionale, si profila un giugno di transizione con Silvio Baldini nel ruolo di traghettatore, in attesa che si concludano le grandi manovre per riportare Antonio Conte sulla panchina dell'Italia.
Le altre notizie del giorno evidenziano il momento difficile dell'Inter, che perde nuovamente Lautaro Martinez per un infortunio al polpaccio, e la svolta tattica del Milan di Massimiliano Allegri, pronto a schierare il 4-3-3 con Rafael Leao. Spazio anche al tennis con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che avanzano spediti nel torneo di Montecarlo, mentre nel mondo dei motori cresce l'attesa per il talento di Kimi-Bez.
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