La Roma a pezzi. Corriere della Sera: "E ora anche Gasperini è in discussione"

"La Roma a pezzi. E ora anche Gasp è in discussione" scrive il Corriere della Sera in edicola quest'oggi. Ieri vertice a Trigoria dopo l'eliminazione della Roma dall'Europa League nel derby italiano contro il Bologna. Massara-Ranieri-Gasperini: qualcosa non funziona in questa Roma. Il mercato ha allontanato da

tempo Massara e Gasperini, ma è più che teso anche il rapporto tra l’allenatore e Ranieri.

La triade è destinata a sciogliersi: a fine stagione non si ripartirà con la stessa formazione. I discorsi coinvolgono tutti, nessuno è sicuro del proprio posto. E da giovedì sera neppure il tecnico, perché l’amarezza della società per l’eliminazione prematura dall’Europa League è stata tanta.