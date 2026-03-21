La Roma a pezzi. Corriere della Sera: "E ora anche Gasperini è in discussione"
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"La Roma a pezzi. E ora anche Gasp è in discussione" scrive il Corriere della Sera in edicola quest'oggi. Ieri vertice a Trigoria dopo l'eliminazione della Roma dall'Europa League nel derby italiano contro il Bologna. Massara-Ranieri-Gasperini: qualcosa non funziona in questa Roma. Il mercato ha allontanato da
tempo Massara e Gasperini, ma è più che teso anche il rapporto tra l’allenatore e Ranieri.
La triade è destinata a sciogliersi: a fine stagione non si ripartirà con la stessa formazione. I discorsi coinvolgono tutti, nessuno è sicuro del proprio posto. E da giovedì sera neppure il tecnico, perché l’amarezza della società per l’eliminazione prematura dall’Europa League è stata tanta.
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