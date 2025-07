La Roma punta su Krstovic ma il Corriere della Sera (ediz. Roma) annuncia: "Costa 40 mln"

Il nome di Nikola Krstovic continua ad essere uno di quelli in cima alla lista delle preferenze dell'attacco per la Roma di Gian Piero Gasperini. L'attaccante del Lecce, sembrava ormai del Leeds ma ora la trattativa è in ghiaccio. Il giocatore vorrebbe rimanere in Italia e sui social lancia messaggi subliminali chiari allenandosi con la maglia giallorossa del club capitolino. Il problema è l'altissimo costo fatto dal Lecce.

Come ribadito questa mattina dall'edizione locale del Corriere della Sera in prima pagina, i salentini non sarebbero disposti a lasciarlo partire per meno di 400 milioni. A ribadirlo è stato proprio il ds Corvino in un'intervista concessa ieri a La Gazzetta dello Sport: "Vedo che ci sono attaccanti che hanno fatto meno gol di Krstovic che vengono valutati 35-40 milioni. Nikola lo scorso anno ha fatto 12 reti (una in Coppa Italia, ndr) e servito sei assist: come numeri è l’ottavo attaccante che gioca in Italia. Quindi chi lo vuole deve tenere conto di questo. Noi faremo di tutto per accontentare il ragazzo, perciò chiederemo qualcosa meno del suo reale valore, però chi compra deve anche capire le esigenze del Lecce”.