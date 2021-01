La Roma su Allegri. Il Corriere dello Sport: "Primi contatti. Il tecnico è disponibile"

La Roma scruta Massimiliano Allegri. Come riporta il Corriere dello Sport, i Friedkin hanno rotto l'impasse, allacciando il canale che porta nella direzione dell'allenatore dei sogni. Di sicuro l'ex Juventus, che da un anno e mezzo è fermo, è affascinato dall'ipotesi di guidare i giallorossi e nei colloqui più recenti si è detto disponibile a valutare ogni proposta. Al limite anche a stagione in corso. E' difficile però che si arrivi a tanto. Lo stesso Allegri, tendenzialmente, preferirebbe rinviare ogni valutazione a fine stagione, quando la Roma potrà sottoporre un progetto pluriennale e un programma preciso di investimenti tecnici. Visti i tempi, e per la lusinga del club, il tecnico abbasserebbe le pretese pur di tornare in pista.