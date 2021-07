Lacrime danesi dopo l'eliminazione. Gazzetta: "Il rigore diventa un caso"

Polemiche per l'azione che ha determinato il rigore fischiato per fallo su Sterling ieri in occasione dell'eliminazione della Danimarca da Euro2020 per mano dell'Inghilterra. La Gazzetta dello Sport scrive che la questione diventa un caso, i replay aumentano i dubbi. Commenta anche Mourinho: "Quello non è mai penalty, non c'è fallo. Deluso da uomo di sport, ma Inghilterra super". E il tecnico Hjulmand: "C'era un pallone in più in campo". Infine Simon Kjaer: "Sono molto deluso: ho rivisto l'episodio del rigore, è molto dubbio, il contatto è lieve".