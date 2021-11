Lazio, c’è il Marsiglia. Il Messaggero: “Immobile, più no che sì. Muriqi o Pedro falso 9”

vedi letture

La Lazio quest’oggi giocherà in Europa League contro il Marsiglia. Secondo Il Messaggero, Immobile è in bilico: più che no che sì per stasera. Dopo la prestazione di Bergamo, il bomber ha dovuto fare i conti con una fastidiosa influenza intestinale, più una leggera distorsione al collaterale esterno del ginocchio. Se non dovesse giocare, il suo posto verrà preso da Muriqi. Anche se il suo posto è insidiato da Pedro, che il tecnico potrebbe schierare come “falso nuove”, dando cioè spazio a Raul Moro. Luis Alberto favorito, poi, su Milinkovic, Cataldi confermato e Basic pronto. In difesa Lazzari a destra, Luis Felipe e Acerbi in mezzo, con Marusic a sinistra. In porta Strakosha.