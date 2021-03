Lazio, Il Messaggero: "L'attacco resta Immobile. Ciro, fuori forma, non segna più"

vedi letture

"L'attacco resta Immobile. Ciro, fuori forma, non segna più", scrive oggi Il Messaggero. Ciro Immobile è fermo a quota 149 reti dal 14 febbraio. Quasi un mese ormai a secco. Ma preoccupa il suo stato di forma più che la scarsa vena realizzativa: emblematico il recupero subito da Demiral, con una corsa lentissima dell'attaccante biancoceleste. Allo Stadium si è presentato in versione fantasma: l'anno scorso a questo punto della stagione era a 27 reti, quest'anno sono la metà, 14. La Lazio era, ed è, troppo Immobile-dipendente. Ed ora fatica. Anche per la scarsa vena dei compagni di reparto: 3 per Correa, 1 per Muriqi e Caicedo non segna da inizio gennaio. Tanti problemi in avanti per la Lazio, che dovrà trovare una soluzione al più presto.