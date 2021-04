Lazio, Inzaghi fra Spezia e rinnovo. Il Messaggero: "Le due partite di Simone"

Le due partite di Simone: tra il rinnovo e lo Spezia. Come scrive Il Messaggero nell'ultimo incontro tra il presidente Lotito e Inzaghi c'era ancora una minima distanza economica, per lo staff tecnico ballavano 60mila euro, ma Simone pur di restare è pronto ad abbassare goni pretesa. A Lotito non era piaciuta l'attesa sull'offerta di un triennale da 2,5 milioni a salire già in tasca, ma alla fine la firma arriverà. Il ciclo iniziato nel 2016 non finirò nemmeno se la Lazio non dovesse centrare la Champions a fine annata. Ora c'è lo Spezia, testa al campo, per non rimanere fuori dall'Europa che conta.