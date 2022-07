Lazio, l’Arsenal è pronto a rilanciare per Milinkovic-Salvic. Il Messaggero: “Via libera di Sarri”

Come riporta Il Messaggero, restano nell’aria assordanti sirene di mercato per Sergej Milinkovic-Savic. L'Arsenal non lo molla affatto, ha già offerto 55 milioni e - assicurano in Inghilterra - è pronto a un ulteriore rilancio. I contatti con l'agente Kezman proseguono, si è defilato lo United, ma ora Milinkovic vuole uscire allo scoperto con Lotito, che pretende almeno 65 milioni per cederlo. Sarri è disposto a lasciarlo partire perché se lo merita e perché così potrebbe avere un terzino sinistro (Emerson Palmieri, spunta anche Valeri della Cremonese), ma anche ricostruire un centrocampo intero.