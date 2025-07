Milan, il grande sogno per l'attacco è Guirassy ma al momento il costo è proibitivo

Dopo la deludente stagione conclusa con uno scialbo ottavo posto in campionato e l’impossibilità di prendere parte alle coppe la prossima stagione, il Milan sta attraversando una profonda rivoluzione che toccherà anche il reparto offensivo. Quella è forse la zona di campo in cui ci saranno meno ritocchi, anche perché Leao e Pulisic rappresentano i due maggiori punti fermi del futuro, e l’investimento fatto pochi mesi fa per Santiago Gimenez non va depauperato. Ciò non significa che non ci saranno aggiunte, anzi.

Il grande obiettivo di Tare, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, resta quello di una grande punta, magari pure esperta, che possa alternarsi al centravanti messicano e dare soluzioni in più a Massimiliano Allegri. Il ds albanese sta vagliando tutta una serie di nomi, consapevole che, molto probabilmente, l’occasione giusta arriverà a mercato inoltrato.

Si potrebbe chissà aprire una chance per Serhou Guirassy, attaccante per il quale il Borussia Dortmund chiede 70 milioni di euro e che rappresenta uno dei maggiori sogni del comparto dirigenziale rossonero. Resta vivo il nome di Aleksandar Mitrovic, 30enne dell’Al-Hilal, dai costi del cartellino decisamente inferiori.