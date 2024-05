Lazio, si lavora per la cessione di Luis Alberto: Lotito chiede 15 milioni di euro

L'avventura di Luis Alberto a Roma sembra davvero ai titoli di coda. Il centrocampista spagnolo è pronto a fare le valigie e salutare la Lazio, che sta cercando di portare a termine le trattive per sancire il divorzio definitivo. Il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola ha messo in risalto l'interesse dei qatarioti dell'Al-Duhail, forti di un accordo con Luis Alberto a cui andrebbero ben 8 milioni di euro a stagione.

Claudio Lotito però non vuole lasciare andare via gratis lo spagnolo e ha rifiutato una prima offerta pari a 11 milioni di euro, presentata nella giornata di mercoledì. Il patron biancoceleste infatti ne chiede almeno 15 per chiudere la cessione di Luis, considerando anche il 20% da versare nelle casse del Liverpool, club da cui lo spagnolo venne acquistato nel 2016. La Lazio inoltre, cedendo il 31enne, risparmierebbe circa 25-27 milioni di euro a bilancio fino al 2028. La storia è già finita, ma mancano solo gli ultimi dettagli.