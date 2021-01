Le aperture inglesi - Abbracci al bando in Premier League. FA Cup: sfida tra United e Liverpool

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 12 gennaio:

Mirror

"Gioia divisa"

La Premier League è pronta a mettere la bando le esultanze con abbracci collettivi e che non rispecchiano il protocollo Covid. Niente più baci e abbracci in caso di rete, ed in caso di infrazione si potrebbe rischiare una sanzione.

"Covid caos: tre gare in otto giorni per il Fulham"

Dopo il rinvio dell'ultima gara per le tante positività, al Fulham è stato comunicato che per recuperare la partita dovrà disputarne ben tre in otto giorni. Calendario dunque fittissimo e senza respiro.

Star Sport

"Stupidi abbracci"

Abbracci e celebrazioni al bando della Premier League per cercare di fermare il contagio da Covid-19: questa la decisione della FA che minaccia squalifiche in caso di infrazione.

The Guardian

"Sorteggio FA Cup: United e Liverpool contro"

Sarà sfida tra Manchester United e Liverpool nel quarto turno di FA Cup. Questo l'esito del sorteggio andato in scena ieri e che ha visto la storia del Crawley, passato alla ribalta nei giorni scorsi, trovare sul suo cammino il Bournemouth.

Metro Sport

"West Ham al quarto turno, ma non senza fatica"

Passa il turno di FA Cup il West Ham, ma non senza fatica contro lo Stockport. Vittoria per uno a zero ed arrivata nei minuti finali di gara. Ora per gli hammers arriva la sfida al Doncaster.