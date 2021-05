Le aperture inglesi - Il Chelsea punta Lukaku. De Bruyne rischia di saltare l'inizio di Euro2020

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 31 maggio:

Mirror Sport

"L'eroe locale"

Thomas Tuchel è già un eroe a Londra, dopo la conquista della Champions, ed il tecnico giura amore, dichiarando di voler portare la sua famiglia a vivere a Londra e di voler ampliare l'impero di Roman Abramovich.

"De Bruyne rischia di saltare l'inizio dell'Europeo"

Nella finale contro il Chelsea, Kevin De Bruyne ha riportato una doppia frattura che potrebbe costringerlo a saltare l'inizio dell'Europeo con il suo Belgio.



Daily Express

"Magico Tuchel"

"Starò qui a lungo per migliorare l'impero di Roman Abramovich", parole di Thomas Tuchel, pronto al rinnovo con il Chelsea.

The Guardian

"Il Chelsea pensa a Lukaku"

Dopo la conquista della Champions è già tempo di pensare al futuro per il Chelsea, e tra le richieste di Thomas Tuchel potrebbe esserci Romelu Lukaku. Il tecnico starebbe pensando ad un'offerta per il centravanti belga dell'Inter. Secondo il quotidiano l'Inter farà tutto il possibile per resistere all'assalto dei londinesi, che però possono contare su una forza economica che non è seconda a nessuno. E se Tuchel dovesse chiedere Lukaku come regalo per la Champions vinta...