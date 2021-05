Le aperture inglesi - Il Liverpool ne fa tre al Burnley e sale al quarto posto in Premier

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 20 maggio 2021.

Mirror

"Nat's the way to do it"

Nathaniel Phillips mette la firma sul tre a zero rifilato al Burnley dal Liverpool, che rimane in piena corsa per un posto in Champions: si deciderà tutto all'ultima giornata.

Daily Star

"Phill the fourth"

Anche qui il protagonista è il classe '97 dei Reds, autore del momentaneo due a zero sul Burnley. I Reds sono ora quarti, appaiati con il Leicester a quota sessantasei punti, ma davanti alle Foxes in virtù della migliore differenza reti.