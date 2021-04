Le aperture inglesi - Il Man United ha un piede in finale di Europa League: Roma travolta

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 30 aprile 2021.

Mirror

"Cav-a-go heroes, Pepe le phew"

Lo United vince in rimonta contro la Roma e ha un piede in finale, la rete dell'ex Lille rende meno pesante il passivo per l'Arsenal (sconfitto 2-1 in casa del Villarreal) e accende le speranze in ottica ritorno.

Daily Mail

"Edin through..."

L'uomo copertina scelto dal quotidiano è Edinson Cavani, che ha dato il là alla larga vittoria del Manchester United contro la Roma (6-2) con una doppietta di pregevole fattura.

Independent

"Il ruggito dello United verso la finale"

Manchester United travolgente nella semifinale di andata contro la Roma: gli uomini di Solskjaer si impongono con un 6-2 che avvicina in maniera quasi definitiva la finale di Danzica.