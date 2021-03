Le aperture inglesi - Inghilterra vincente in Albania: Kane trascinatore. Ma il gioco latita

Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, lunedì 29 marzo:

Star Sport

"Pole position"

Inghilterra davanti a tutti nel suo girone di qualificazione ai prossimi mondiali. Due vittorie nelle prime due giornate e la possibilità di allungare sin da subito nella prossima sfida con la Polonia. Ieri sera vittoria agevole in Albania: un due a zero firmato Kane e Mount.

Metro Sport

"Dobbiamo migliorare il nostro gioco"

E' arrivata una vittoria per l'Inghilterra, ma di certo non è stata una grande prestazione e così il CT Southgate ammonisce la squadra: "Dobbiamo salire di livello con il nostro gioco, soprattutto nel prossimo match contro la Polonia".

The Daily Telegraph

"Meno errori o lo pagheremo a caro prezzo"

Southgate mette in guardia la sua nazionale: contro l'Albania alcuni errori vengono perdonati, contro la Polonia di Lewandowski no. Così gli inglesi dovranno limitare gli errori difensivi nel match di mercoledì, che sarà una gara chiave in ottica qualificazione.