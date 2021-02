Le aperture inglesi - L'arbitro Dean minacciato di morte. Vince ancora il Leeds

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 9 febbraio:

Daily Express

"L'arbitro Dean minacciato di morte"

Mike Dean, esperto arbitro inglese, starà a riposo nel prossimo turno di Premier League dopo le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi in seguito all'espulsione di Soucek del West Ham che ha sollevato non poche polemiche.

"Harrison spinge il Leeds"

Prosegue la corsa del Leeds di Bielsa, che vince 2 a 0 contro il Crystal Palace, passando in vantaggio dopo pochi minuti con Harrison.

Star Sport

"Dean si prende una pausa"

Dopo le minacce di morte ricevute sui social il direttore di gara inglese prenderà una pausa dai campi da calcio.

"Foden potrà essere un leader della nuova generazione"

Sono tanti i giovani inglesi che stanno facendo faville in giro per l'Europa ma Phil Foden, secondo Pep Guardiola, potrà essere un capitano di questa "generazione dorata".

The Daily Telegraph

"100 gol per Bamford"

L'attaccante del Leed raggiunge quota 100 reti e porta la squadra in decima posizione in classifica. Due a zero al Crystal Palace.