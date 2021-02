Inghilterra, minacce di morte a Mike Dean e alla famiglia. L'arbitro denuncia alla polizia

vedi letture

Mike Dean è uno degli arbitri migliori della Premier League ma questo non gli permette di sfuggire alle critiche, di tanto in tanto. Nelle ultime due sfide arbitrate, Dean ha espulso due giocatori (Bednarek e Soucek), ma le sue decisioni sono state ribaltate in appello e le squalifiche annullate. E così, sui social sono cominciati a piovere insulti e minacce di morte sul fischietto inglese e sulla sua famiglia, al punto tale da costringerlo a sporgere denuncia alla polizia. Il limite è stato superato, al punto che Dean avrebbe chiesto di non arbitrare nella prossima giornata di campionato, mentre dirigerà regolarmente la sfida di FA Cup tra Leicester e Brighton, in programma mercoledì.