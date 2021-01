Le aperture inglesi - Liverpool fermato da Ings. Semaforo verde Premier: non si fermerà

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 5 gennaio:

Daily Express

"Liverpool steso da una puntura di Ings"

E' Danny Ings a regalare i tre punti al Southampton contro il Liverpool. L'ex attaccante dei reds colpisce già al secondo minuto e la squadra di Klopp non riesce più a raddrizzare la gara.

"FA accusata di razzismo su Cavani"

Dopo il grottesco caso dei giorni scorsi, culminato con due giornate di squalifica per Cavani, ora è la FA ad essere accusata di razzismo nei confronti dell'uruguagio. Una provocazione certo, ma che fa intuire come la decisione presa dal FA abbia scontentato tutti.

The Times

"Ings tiene la corsa al titolo aperta"

Poteva essere una gara importante per allungare per il Liverpool, ed invece Danny Ings tiene i giochi apertissimi nella corsa al titolo. Anzi, se lo United non perderà contro il Burnley tornerà in testa.

Mirror Sport

"La Premier ottiene il semaforo verde per andare avanti"

Nuovo duro lockdown in Inghilterra ma il calcio professionistico non si fermerà. E' questa la decisione del Premier Johnson, che lascia il semaforo verde sulla Premier League.

Star Sport

"Klopp down"

Nel giorno del nuovo lockdown il tabloid titola con un gioco di parole sul nome del tecnico del Liverpool, sconfitto ieri sera dal Southampton. Una sconfitta che non permette ai reds la fuga in campionato, lasciando tutto apertissimo.