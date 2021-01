Le aperture inglesi - Manchester domina in Premier. Pogba-gol, polemiche in City-Aston Villa

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 21 gennaio 2021.

Mirror

"Ruggito rosso"

Le due grandi di Manchester in lizza per il titolo in Inghilterra: lo United batte il Fulham grazie ad uno splendido gol di Pogba e si porta a più due sui rivali del City, vittoriosi sull'Aston Villa. Tutta la furia di Dean Smith nel post-gara per la prima rete convalidata ai Citizens: "È una farsa patetica"

The Guardian

"Pogba riporta lo United in vetta"

È il centrocampista francese l'uomo del giorno nell'Inghilterra calcistica: ancora a segno l'ex Juventus, che consente al Manchester United di avere ragione del Fulham e di riappropriarsi della vetta.

Daily Star

"Pog of cor!"

Il centrocampista dello United mette la firma su una vittoria fondamentale per la squadra di Solskjaer. Tre punti (tra le polemiche) per il Manchester City. Dean Smith, tecnico dell'Aston Villa, non ci sta: "È patetico".