Le aperture inglesi - Recrimina lo United. Torna a vincere il Liverpool e Bale trascina gli Spurs

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 1 marzo:

Mirror Sport

"Pallamano"

Polemiche a non finire sull'arbitraggio di Manchester United-Chelsea, con Hudson Odoi che ha toccato un pallone in area con la mano e l'arbitro che non ha sanzionato con il penalty. Solskjaer: "Gli arbitri sono troppo spaventati dal concederci nuovi calci di rigore". Ed il match termina zero a zero con poche emozioni, favorendo la fuga del City.

Metro Sport

"Tornano i Reds"

Torna a vincere il Liverpool e lo fa con una rete di Curtis Jones e con un'autore di Bryan propiziata da un tiro di Firmino. I Reds tornano così a mettere nel mirino la quarta posizione, attualmente occupata dal West Ham e distante solo due lunghezze.

I Sport

"Bale is back"

E' tornato Gareth Bale, o almeno così è sembrato nella gara di ieri, quando ha messo a referto due reti ed un assist contro il Burnley. Un Bale finalmente sui suoi livelli trascina gli Spurs insieme ad Harry Kane e Son.