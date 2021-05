Le aperture inglesi - "Voglio essere come Messi e Ronaldo": Kane chiede la cessione

Le aperture inglesi di oggi, venerdì 21 maggio 2021.

The Daily Telegraph

"Kane in pressing su Levy per lasciarlo partire"

L'attaccante inglese ha comunicato al proprietario del Tottenham la propria volontà di lasciare il club al termine di questa stagione: la cifra richiesta per lasciarlo partire, suggerisce il quotidiano, potrebbe essere di cento milioni di sterline.

Metro

"Voglio essere come Messi e Ronaldo"

Anche qui il protagonista è Harry Kane: l'ex Leicester ha "grandi aspirazioni", e sta facendo intendere con insistenza crescente di voler lasciare il Tottenham in estate.