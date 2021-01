Le aperture portoghesi - Dopo il Porto, anche il Benfica finisce al tappeto in semifinale

Le aperture portoghesi di oggi, giovedì 21 gennaio 2021.

A Bola

"Il ballo dei finalisti"

Dopo il Porto, cade un'altra grande in semifinale di Taça da Liga: lo Sporting Braga batte per due reti a uno il Benfica e vola in finale, dove affronterà lo Sporting Lisbona. Il commento amaro di Jorge Jesus: "Non abbiamo prestato attenzione ai dettagli".

Record

"Senza scuse"

Lo Sporting Braga supera il Benfica per la terza volta consecutiva e conquista la finale della Taça da Liga. Jorge Jesus fallisce un obiettivo stagionale: gli stop per Covid, secondo il quotidiano, non bastano a giustificare tutte queste difficoltà.