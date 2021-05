Le aperture portoghesi - Il Benfica alle prese con la grana Samaris. Lo Sporting blinda Pote

A Bola

"Con Samaris sarà un divorzio complicato"

Andreas Samaris in stagione ha raccolto solo 6 presenze e non è nei piani del tecnico per la prossima stagione, ma ha un contratto fino al giugno 2023. Un divorzio dunque complicato, in assenza di offerte.



"Pedro Gonçalves rinnova dopo l'Europeo"

In casa Sporting si vuole blindare il gioiellino Pedro Gonçalves ma lo si farà dopo l'Europeo, con una clausola di rescissione importante.

Record

"La mia attenzione è solo allo Sporting"

Parola di Nuno Mendes, che allontana le voci di un trasferimento. "Ancora non sono un top player, devo lavorare per questo", le parole del giovane centrocampista.