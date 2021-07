Le aperture portoghesi - Il Benfica alle urne. Caos Joao Mario

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 14 luglio:

A Bola

"Voce ai soci"

Entro fine anno sarà tempo di elezioni in casa Benfica, nel pieno dello scandalo che ha coinvolto il presidente delle aquile. La direzione ha optato per dare voce ai soci per decidere sul da farsi. E Rui Costa ammette che si candiderà alla presidenza. Ma i guai non sono finiti qua, con lo Sporting che promette battaglia nei tribunali per la vicenda Joao Mario, da poco accasatosi al Benfica.



Record

"Saremo ancora più forti"

Parola di Pote, centrocampista dello Sporting Lisbona, che è convinto che i biancoverdi nella prossima stagione possano ripetere e migliorare la fantastica stagione vissuta.

"Joao Mario, firma e si allena"

Non si placano le polemiche attorno all'affare Joao Mario, che nel frattempo ieri ha firmato con il Benfica e poi si è allenato con la sua nuova squadra. Ma in casa Sporting proseguono le accuse verso Inter e Benfica, che respingono tutto.