Le aperture portoghesi - Pubblico negli stadi, c'è la data. Guardiola vuole Nuno Mendes

Le aperture portoghesi di oggi, venerdì 12 marzo 2021.

A Bola

"La luce in fondo al tunnel"

Si apre uno spiraglio per il ritorno del pubblico negli stadi in questa stagione: la data cerchiata in rosso dal Governo portoghese è quella del tre maggio.

Record

"Guardiola a caccia di Nuno Mendes"

Nuovo obiettivo per il Manchester City, che secondo il quotidiano avrebbe già avviato dei contatti esplorativi con lo Sporting per il talentuoso esterno sinistro, che ha una clausola di settanta milioni di euro.