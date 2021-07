Le aperture portoghesi - Seconda notte in prigione per il presidente del Benfica: Rui Costa ne assume le funzioni

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, venerdì 9 luglio:

A Bola

"Rui Costa in primo piano"

Sempre più importante il ruolo di Rui Costa all'interno del Benfica: assumerà tutti gli incarichi relativi alla preparazione della nuova stagione, visti i problemi penali in cui è incappato il presidente Vieira. Al momento in forma provvisoria, ma preparandosi per mantenere la leadership all'interno del club.

"Sono qui per lavorare, non in ferie"

Spazio anche alla conferenza di Josè Mourinho, che ieri si è presentato a Roma. L'allenatore portoghese ha ribadito tutte le sue buone intenzioni nell'avventura in giallorosso.

Record

"Il Benfica lascia cadere Vieira"

La crisi all'interno del Da Luz, con il presidente Vieira che ha passato la sua seconda notte in prigione, non terminerà a stretto giro di posta. E così tocca a Rui Costa prendere in mano la situazione. Mercato bloccato e situazione complicata.