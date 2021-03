Le aperture spagnole - Atletico, Chelsea superiore in Champions: "Funerale a Londra"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 18 marzo 2021.

Marca

"Tutto per LaLiga"

L'Atletico Madrid, di gran lunga inferiore al Chelsea, sa già cosa lo aspetta. Discreta e innocua, la squadra del Cholo è sempre stata lontana dalla rimonta. Ziyech al 34' ed Emerson al 94' condannano i Colchoneros. Suarez esce arrabbiato, espulso Savic.

As

"Funerale a Londra"

Un Chelsea molto superiore non dà alcuna possibilità all'Atletico Madrid di rimontare e passare il turno degli ottavi di finale. Segnano Ziyech ed Emerson, Savic espulso. Simeone però non ha dubbi: "È la miglior partita di Joao Felix da quando è arrivato".

Sport

"Illusione!"

Laporta assume la presidenza con un discorso ottimista ed emozionato: "La priorità è che il Barcellona sia ancora una volta un club economicamente sostenibile e abbiamo un piano per raggiungerlo. Quest'anno dobbiamo puntare alla Coppa e alla Liga. Ronald sa che ha la fiducia di questo consiglio di direttori. Sono qua per convincere Leo a restare. Lo tengo in grande stima e il Barça lo ama moltissimo".

Mundo Deportivo

"Laporta presidente"

Il nuovo numero uno del Barcellona si è insediato a capo del club ed ha motivato società e tifosi cercando di convincerli che il nuovo corso sarà fatto di stabilità economica e successi, che ormai, soprattutto in campo europeo, mancano da troppo tempo ai blaugrana. L'obiettivo, infine, è quello di trattenere anche Messi per poter contare sulla Pulce ancora per un po' di tempo.