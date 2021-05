Le aperture spagnole - Atletico e Real, il finale della Liga è da infarto. Barça, addio al titolo

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 17 maggio 2021.

Marca

"Ci darà qualcosa"

Il titolo verrà deciso nell'ultima partita. L'Atletico Madrid ha rimontato l'Osasuna, il Real Madrid ha vinto contro l'Atheltic Bilbao e il Barcellona ha deluso di nuovo. Gli uomini di Simeone mantengono due punti di vantaggio per l'emozionante ultima giornata: Valladolid-Atletico Madrid e Real Madrid-Villarreal.

As

"Da infarto"

Un gol di Suarez all'88' salva l'Atletico Madrid. I Colchoneros saranno campioni se batteranno il Valladolid. Nacho permette al Real Madrid di restare vivo fino all'ultimo giorno. Zidane nega di aver detto ai calciatori nello spogliatoio che se ne andrà. Il Barcellona dice addio al titolo. L'Eibar retrocede, mentre Huesca, Elche e Valladolid si giocano una posizione per non retrocedere.

Sport

"Addio deplorevole alla Liga"

Spazio nel taglio alto della prima pagina per i blaugrana quest'oggi. Il Barcellona ha salutato il titolo con una nuova sconfitta al Camp Nou contro il Celta Vigo. La squadra di Koeman, contrariamente al solito, ha perso ben 19 punti in stagione in casa.

Mundo Deportivo

"Piove sul bagnato"

Mateu Lahoz, con polemiche e un rosso a Raul Garcia, assiste alla vittoria del Real Madrid contro una squadra del Bilbao senza scintilla. Marcelino: "Meritavamo di non perdere, ma ancora una volta siamo stati penalizzati oltre un piccolo dettaglio".