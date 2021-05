Le aperture spagnole - Atletico Madrid celebrato: "Una squadra". Al Barça piace molto Gosens

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 24 maggio 2021.

Marca

"Una squadra"

Apertura di prima pagina dedicata interamente all'Atletico Madrid. Koke ha alzato al cielo il trofeo della Liga che ha permesso ai Colchoneros di festeggiare al Metropolitano dopo un'autentica carovana biancorossa a Madrid.

As

"Cerezo: 'Grazie a questi 23 eroi'"

Il presidente dell'Atletico Madrid elogia la rosa del club alla cerimonia di premiazione riservata ai campioni di Spagna. E Suarez comunica a tutti i tifosi Colchoneros una bella notizia: "Sarò ancora qui il prossimo anno".

Sport

"Nuovo Barça"

Joan Laporta incontrerà nei prossimi giorni Koeman per comunicargli il suo futuro, anche se è difficile che possa continuare sulla panchina blaugrana. Nell'area sportiva inizieranno questa settimana gli sforzi per liberare più di dieci giocatori e verranno annunciati alcuni acquisti. Mercato: Leo Jardim è un'opzione per la porta blaugrana, piace molto Gosens, Pjanic è si sfoga ed il suo futuro è lontano dal Barça, mentre Aguero dice addio in grande stile al Manchester.

Mundo Deportivo

"Settimana decisiva al Camp Nou"

C'è spazio per il Barcellona nel taglio alto dove si certifica come il futuro dei blaugrana passi dai prossimi 7 giorni nei quali si chiarirà il futuro di Koeman oltre a quello di Dembelé e Messi attesi, probabilmente, da due destini opposti.